Sport: Suarez, Barça chiaro: deve andare perché arrivi Lautaro. È una carta per l’Inter?

A Barcellona in pratica è scoppiato il caos e in mezzo all’onda d’urto che ha travolto tutti c’è finito anche Suarez. Non solo Vidal tra gli uomini considerati non indispensabili da Koeman, ma anche l’uruguaiano sarebbe stato messo alla porta.

UNA SOLA OFFERTA – Il quotidiano Sport sottolinea che al giocatore è già stato comunicato che non fa parte dei piani futuri. Al momento il giocatore avrebbe solo un’offerta dall’Ajax per un contratto biennale con opzione per il terzo anno. Il suo entourage non si è messo prima in cerca di altre soluzioni proprio perché non conosceva ancora il parere del nuovo allenatore. Solo Overmars, ds del club olandese, si sarebbe fatto vivo finora per capire se ci fosse la possibilità di prenderlo. Al momento la risposta è stata un no, ma da ora in poi tutte le opzioni verranno valutate dall’attaccante. Per adesso non avrebbe ricevuto alcuna chiamata dalla MLS o dal calcio arabo. Lui è convinto di poter incidere ancora in Europa.

OPZIONI ITALIANE – Questo scrive il quotidiano spagnolo: “La partenza di Suárez potrebbe causare un terremoto interno, ma il Barça è stato molto chiaro sul fatto che ha bisogno che lui parta per poter affrontare una trattativa per Lautaro Martínez. Dall’Italia ci sono diverse squadre già interessate a Suárez e il Barça sa che se gioca bene le carte può trarne vantaggio. Inter, Milan e Lazio possono fare le loro mosse a breve e le cose potrebbero accelerare prima del previsto. Quindi l’uruguaiano non inizierebbe il ritiro della nuova stagione con il club blaugrana”.

(Fonte: Sport.es)