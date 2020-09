il Giornale – Inter su Suarez? Il Pistolero non direbbe no: le cifre per lo sgarbo alla Juve

Non più Luis Suarez, ma Dzeko. La Juventus avrebbe deciso di puntare sul bosniaco con Milik in direzione Roma. un effetto domino che secondo quanto riporta il Giornale potrebbe interessare anche l’Inter. Infatti i nerazzurri potrebbero puntare sul Pistolero. “I nerazzurri sognano così lo sgarbo alla Vecchia Signora ma dovranno però garantire al 33enne ex Ajax un ingaggio da top player, 8-10 milioni di euro netti a stagione per 2-3 anni“.

“Per prima cosa, però, bisognerà attendere l’ufficialità di Milik dal Napoli alla Roma, questa certezza spingerebbe così Dzeko lontano dalla Capitale con destinazione Torino. Una volta che tutti i pezzi del mosaico si incastreranno in questo senso l’Inter, qualora lo volesse realmente, avrebbe il via libera per Suarez che non direbbe di certo no ai nerazzurri che gli permetterebbero di giocare la Champions League”.

“Con Suarez l’Inter colmerebbe ancora di più il gap con la Juventus. Il possibile approdo di Suarez in Italia porterebbe ulteriore appeal alla Serie A ma soprattutto darebbe la possibilità a Conte di avere una squadra finalmente completa e competitiva per cercare di detronizzare la Juventus dopo nove anni di dominio ed egemonia”.

(il Giornale)