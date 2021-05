TS – Inter, da Suning direttive chiare: austerity e autofinanziamento sul mercato

C'è grande euforia in casa Inter dopo lo scudetto vinto ma sono tanti gli spunti di riflessione in vista della prossima stagione.

C'è grande euforia in casa Inter dopo lo scudetto vinto ma sono tanti gli spunti di riflessione in vista della prossima stagione. Uno su tutti, riguarda il futuro di Antonio Conte. "L’Inter, a differenza dello Jiangsu, non scomparirà da un giorno all’altro come accaduto al club della casamadre, però - una volta ammainati i festoni e finiti i brindisi, Conte dovrà fare i conti con gli input arrivati da Nanchino. Zhang non ha ancora parlato ufficialmente con l’allenatore per pianificare l’annata che verrà, però - in assenza di novità sul fronte societario - le linee guida sono nette: necessità di abbassare il passivo di bilancio con cessioni prima del 30 giugno (la semestrale ha chiuso con un rosso di 62,7 milioni) a cui seguirà dal mese di luglio un mercato in regime di autofinanziamento (a un’entrata deve corrispondere un’uscita), obiettivi commisurati all’austerity (non lo scudetto, ma il raggiungimento della zona Champions, oltre all’obbligo di passare il girone dopo tre tentativi andati a vuoto) e tagli importanti a un monte ingaggi diventato insostenibile in rapporto ai fatturati, tasto su cui ha molto battuto ultimamente Beppe Marotta", ha evidenziato l'edizione odierna di Tuttosport.