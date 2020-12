Il futuro di Dominik Szoboszlai non sarà in Italia: il centrocampista ungherese, secondo quanto riporta gianlucadimarzio.com, è pronto per trasferirsi in Germania. Il talentuoso classe 2000 lascerà il Salisburgo: accordo raggiunto con il Lipsia, club maggiore del gruppo Red Bull, programmate per domani le visite mediche e la firma sul contratto.