Tecnica, dribbling, rapidità: Inter, ecco Vagiannidis. I nerazzurri hanno anticipato 3 club

È Georgios Vagiannidis il primo acquisto dell’Inter in vista della stagione 2020/21. Il giocatore arriva a Milano a parametro zero e ha firmato un quadriennale a 300mila euro netti a stagione. Come sottolinea il Corriere della Sera, al Panathinaikos, invece, andranno 265mila euro di training compensation, ossia una sorta di indennità di formazione.

Il quotidiano analizza poi le caratteristiche di Vagiannidis: “L’Inter vorrebbe monitorarlo per capirne l’inserimento nella rosa di Antonio Conte o, se sarà necessario, mandarlo in prestito in qualche altro club per prendere confidenza con la nostra serie A. Vagiannidis è alto 181 centimetri, è rapido, ha tecnica, un buon dribbling e capacità di inserimento: il direttore sportivo Piero Ausilio fa affidamento su questo giovane calciatore, che può giocare sia terzino nella difesa a quattro sia esterno in un centrocampo a cinque, ideale quindi nel 3-5-2 dell’ex c.t. dell’Italia. L’Inter per ingaggiarlo è arrivata prima di Monaco, Manchester City e Borussia Dortmund“.

(Corriere della Sera)