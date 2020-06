Inter, i dettagli del contratto di Vagiannidis. GdS: “Conte può tenerlo in rosa almeno fino…”

Georgios Vagiannidis ha firmato. Il classe 2001 è già un calciatore dell’Inter e lo sarà fino al 2024. Il terzino, in arrivo dal Panathinaikos, guadagnerà 300 mila euro a stagione, cifra che può raddoppiare al raggiungimento della decima presenza, più alcuni bonus legati alla singole apparizioni in prima squadra.

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, il futuro di Vagiannidis è tutto da scrivere: “È possibile un trasferimento da subito in prestito, anche se non è da escludere che l’Inter voglia tenerlo in rosa almeno fino al prossimo gennaio per valutarne con calma“. L’ultima parola spetta al tecnico dell’Inter Antonio Conte.