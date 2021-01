GdS – Roma, tensioni tra Dzeko e la proprietà: l’agente è a lavoro, lo scenario sullo sfondo…

Clima teso in casa Roma per la situazione relativa a Edin Dzeko. Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, le indiscrezioni parlano di tensioni non solo tra l’attaccante bosniaco e Fonseca ma anche con la proprietà. Lo scambio con l’Inter per Alexis Sanchez non decolla e la situazione dell’ex Teplice, Wolfsburg e Manchester City si fa sempre più delicata con il passare delle ore.

Per la Rosea, a meno che il mercato non regali colpi di scena sul filo di lana, lo scenario è quello di una tregua per il bene della Roma. A fine stagione sarà tempo di bilanci. Ma non si può escludere che il raggio d’azione dell’agente di Dzeko, Alessandro Lucci, non possa essere decisivo con una nuova destinazione per l’ex City entro la deadline del mercato, fissata per domani alle 20.