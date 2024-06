"C’è chi dice “nì”. Tanner Tessmann è uno degli obiettivi dei granata per rinforzare il centrocampo e anche uno degli uomini di Paolo Vanoli. Due indizi che non fanno per ora una prova, però aiutano a mantenere lo statunitense in orbita Torino, nonostante il forcing dell’Inter e la volontà del Venezia di cederlo ai nerazzurri (che lo lascerebbero ancora un anno in laguna). Una soluzione che non entusiasma il regista, che tra un mese parteciperà con la sua nazionale alle Olimpiadi di Parigi", si legge su La Stampa che aggiunge come il calciatore voglia essere ceduto a titolo definitivo e non in prestito ad un anno dalla scadenza del contratto.