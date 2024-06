Aggiornamenti da La Nuova Venezia sulla pista Tanner Tessmann in chiave Inter . Come riportato dal quotidiano, “si è momentaneamente raffreddata la pista, con i lagunari che stanno trattando Gaetano Oristanio separatamente rispetto alla trattativa per lo statunitense.

In questo momento l’idea di diventare giocatore nerazzurro restando per un anno tra i leoni non scalda il numero 8 arancioverde, in scadenza nel 2025. Sul calciatore ci sono anche Atalanta e Fiorentina, però due club che potrebbero garantire le coppe a Tanner, sembrano essersi un po’ defilati. Più convinto il Bologna”, si legge.