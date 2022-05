Ex Inter, Thiago Motta verso l’addio allo Spezia: mira alla panchina del PSG

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, Thiago Motta nella giornata di domani si separerà definitivamente dallo Spezia

"Domani Thiago Motta e lo Spezia si saluteranno. Il rapporto si interrompe e l’allenatore italo-brasiliano lascia per provare nuove sensazioni. Motta, molto ambizioso, ha altre mire, sicuramente più espansionistiche, sogna ancora di ritornare in Francia da dove vorrebbe far partire una scalata che potrebbe riportarlo, un giorno, sulla panchina di quel Psg in cui ha giocato (e iniziato ad allenare nel settore giovanile). Ma del suo domani ancora non c’è certezza. Stefano Capozucca, d.s. del Cagliari col quale il tecnico ha un rapporto privilegiato, avrebbe voluto portarlo nell’isola, in caso di permanenza in Serie A".