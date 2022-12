Inter-Thuram, occhio alle uscite in attacco: “Discorso non riguarda solo Correa. Lo scenario”

L'Inter , per battere la concorrenza del Bayern Monaco, ha garantito a Marcus Thuram un ruolo centrale nel progetto nerazzurro. Ciò, secondo la Gazzetta dello Sport, potrebbe aprire alcuni scenari in attacco. Perché, qualora arrivasse il francese, qualcuno dovrà uscire. E il discorso, secondo la rosea, non riguarda solo Correa:

"Garantire a Thuram un ruolo centrale vuol dire che l’Inter ha in testa di cambiare più di qualcosa, nel suo reparto offensivo. E il discorso non riguarda solo Correa, chiaramente il quarto nelle gerarchie di Inzaghi. Tutto è in evoluzione, certamente. Ma se nei giorni scorsi abbiamo raccontato delle rassicurazioni avute dall’Inter sulla conferma di Lukaku, al contrario certezze non possono esistere né su Dzeko, per motivi di carta d’identità, e neppure su Lautaro".