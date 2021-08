Thuram, ufficiale la rottura del collaterale. Gazzetta: “Inter, non era destino”

Gli aggiornamenti sulle condizioni dell'attaccante, accostato ai nerazzurri di Inzaghi nelle scorse settimane

È ufficiale la rottura del legamento collaterale del ginocchio per MarcusThuram. Vuol dire stop di almeno due mesi per il giocatore, accostato anche all’Inter prima dell’infortunio. Queste le novità da Gazzetta.it: “Non era destino. Marcus Thuram ci ha sperato, ma non sarà lui il nuovo attaccante dell'Inter. Il francese del Borussia Moenchengladbach, si è rotto, nell'ultimo turno di campionato, i legamenti del ginocchio. Resterà fuori per non meno di due mesi. Di conseguenza salta la trattativa con i nerazzurri. I Fohlen per cederlo chiedevano almeno 30 milioni, l'affare si sarebbe potuto chiudere nei primi giorni di questa settimana anche perché il giocatore aveva espresso il proprio desiderio di andare a giocare in Italia”, si legge.