GdS – Sanchez, da idolatrato a indesiderato: tifosi dell’Inter perdono la pazienza

Che poi spiega la situazione di Sanchez: “Quello che un tempo era il Niño Maravilla, l’uomo che faceva esultare i tifosi per il gol in Supercoppa allo scadere contro la Juventus, ora si scopre indesiderato. Il mercato dell’Inter in entrata dipende anche dalla sua partenza, Sanchez però al momento non si muove. E il popolo nerazzurro inizia a stancarsi: "Ci hai stufati”. A leggere i commenti sui social, si può tastare l’insoddisfazione di una tifoseria grata per la rete che ha portato un trofeo prestigioso, ma ormai stanca per l’ostruzionismo di Sanchez. Anche perché Paulo Dybala aspetta da molto, troppo tempo. E finché il cileno resterà all’Inter, è impossibile pensare di portare a Milano l’argentino. […] In poco tempo Alexis si ritrova da idolatrato a indesiderato: i tifosi dell’Inter si fanno sentire”, si legge.