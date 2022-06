CdS – Bastoni al Tottenham? Tifosi Inter scatenati, ecco l’hashtag #SuningOut

La rabbia dei tifosi dell’Inter dopo le dichiarazioni dell’agente di Alessandro Bastoni. Nel mirino la proprietà nerazzurra

La rabbia dei tifosi dell’Inter dopo le dichiarazioni dell’agente di Alessandro Bastoni . Non l’hanno presa bene i supporter nerazzurri, che si sono scatenati sui social da venerdì sera. Nel mirino non il difensore o il procuratore, ma la proprietà nerazzurra. Ecco quanto evidenziato dal Corriere dello Sport.

“Sono bastate queste parole di Tinti per scatenare su Twitter il popolo interista e l'hashtag #SuningOut è diventato di tendenza da venerdì notte: ieri sera erano già oltre 13.000 i tweet nei quali era stato utilizzato. Facile che aumentino se davvero, come sembra inevitabile, anche quest'anno ci sarà una cessione di peso dopo quelle di Lukaku e Hakimi. Il timore della gente è che, pezzo dopo pezzo, la rosa sia smantellata complice la necessità di chiudere ogni volta la campagna acquisti in attivo. Zhang ha assicurato che l'Inter sarà ancora competitiva e le operazioni Onana e Mkhitaryan, alle quali magari si aggiungeranno quelle di Dybala e/o Lukaku, confermano questa volontà. Perdere un giovane come Bastoni però sarebbe un colpo duro per il progetto. Ecco perché Inzaghi spera che qualcosa cambi”, si legge.