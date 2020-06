Timbro Conte: Inter-Tonali, accordo! Marotta raddoppia: “Al Brescia 2 diamanti. Uno è da 20mln”

Dopo la cessione a titolo definitivo di Mauro Icardi, l’Inter si fionda dritta su Sandro Tonali. E’ il giovane centrocampista del Brescia il primo nome sulla lista di Marotta e Ausilio per rinforzare la rosa nerazzurra per la prossima stagione. Con un timbro speciale: quello di Antonio Conte. Come riportato da Sport Mediaset, infatti, il tecnico interista avrebbe già espresso la stima totale nei confronti del talento di Lodi. Una garanzia niente male, che si unisce alle cifre offerte da Viale della Liberazione e fatte pervenire sulla scrivania di Beppe Bozzo, agente del giocatore. Un quadriennale con ingaggio a salire, per un accordo di massima ormai trovato tra le parti.

Resta da superare lo scoglio più difficile, ovvero raggiungere l’intesa con il Brescia di Massimo Cellino, storicamente osso duro in sede di mercato. Per ovviare, Beppe Marotta sarebbe pronto a offrire, oltre alla parte tra cash e bonus, anche due cartellini. Quello di Andrea Pinamonti, valutato 20 milioni di euro e che sarà riacquistato dal Genoa, e il prestito di Sebastiano Esposito, vero gioiello della Primavera dell’Inter. Una formula che permetterebbe ai nerazzurri di sborsare meno cash, e dall’altra parte al Brescia di avere già l’attacco pronto per la prossima stagione, dato l’addio certo di Balotelli.

(Fonte: Sport Mediaset)