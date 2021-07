TMW – Inter, futuro incerto per Perisic: diversi interessamenti dalla Bundesliga

Gli aggiornamenti sul futuro dell'esterno croato, nel mirino di diversi club tedeschi e atteso da Inzaghi in ritiro

Quale futuro per Ivan Perisic? Approfondisce oggi la situazione TMW, in attesa che il croato torni a disposizione di Simone Inzaghi verso la nuova stagione dell’Inter. Reduce dagli Europei con la sua Croazia, ha poi usufruito di più giorni di vacanza per la positività al Covid-19. Per l’esterno, ci sono alcuni interessamenti in particolare dalla Bundesliga. Per l’Inter non è sul mercato, ma tutto dipenderà dalle offerte che arriveranno.