TMW – Sensi, Inter disposta al prestito ad una condizione. Sondaggio Fiorentina

Il centrocampista, reduce dall'esperienza alla Samp, potrebbe di nuovo lasciare la società nerazzurra in prestito

Stefano Sensia gennaio aveva scelto di andare in prestito alla Sampdoria e dopo la parentesi in blucerchiato è rientrato dall'Inter. Ma non dovrebbe restare a disposizione di Inzaghi. Si lavorerebbe perché lasci il club nerazzurro ancora una volta anche a titolo temporaneo.