Tonali è il colpo cerchiato in rosso: “L’Inter ha già scelto chi gli farà posto. Andrà via…”

Sandro Tonali è ormai da tempo uno dei principali obiettivi di mercato dell’Inter in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, a fare posto al giovane centrocampista del Brescia potrebbe essere uno tra Roberto Gagliardini e Matias Vecino:

“Nel mirino di Marotta e Ausilio ora c’è Sandro Tonali, nome cerchiato in rosso sulla lista degli obiettivi, ma sorge un problema: chi gli farà spazio? (…) Se Barella e Sensi sono certi di proseguire la loro avventura agli ordini di Conte, (…) discorso diverso per Roberto Gagliardini e Matias Vecino. Per l’uruguaiano si prospettava la possibilità di utilizzarlo come contropartita in eventuali scambi. L’infortunio patito al ginocchio, tuttavia, terrà ai box l’ex Viola per un periodo tale da complicare lo sviluppo di situazioni in uscita”.

(Fonte: calciomercato.com)