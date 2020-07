Tonali, mossa Inter: c’è una cessione da 20 mln che può sbloccare l’affare col Brescia

“Giovani, priorità e… Juventus. Sono queste tre delle parole chiave del mercato dell’Inter”. Apre così l’articolo del Corriere dello Sport in merito alle ultime circa la trattative di mercato dei nerazzurri. Oltre ad Hakimi e ai riscatti di Sensi e Barella, infatti, l’Inter è pronta ad accelerare per Tonali, con Pinamonti sullo sfondo.

PINAMONTI – L’Inter l’estate scorsa ha ceduto Andrea Pinamonti al Genoa per 18,5 mln di euro: Marotta e Ausilio hanno ottenuto un gentleman agreement per poterlo riacquistare quest’estate ma servono 21 mln. Il giocatore è stimato dai nerazzurri che, tuttavia, sembrano avere altre priorità. E proprio per questo motivo, la Juventus potrebbe inserirsi, prendendo Pinamonti e lasciandolo in prestito al Genoa per un anno. Raiola è già al lavoro e ha parlato con i bianconeri per trovare un accordo: qualora non si trovasse, l’Inter potrebbe prolungare il gentleman agreement con il Genoa fino al 2021.

TONALI – La priorità dell’Inter, sul mercato, è Sandro Tonali: il suo agente è in contatto frequente con l’Inter. Il classe 2000 è convinto che la scelta nerazzurra per lui sia la migliore occasione di crescita personale anche più della Juventus che è interessata ma che non ha affondato. L’Inter, al contrario, ha proposto 30 mln più 5 di bonus a Cellino che continua a chiederne almeno 10-15 mln in più. “Il rapporto saldo che l’ex patron del Cagliari ha con Marotta gioca a favore dell’intesa, di sicuro per quel che riguarda la formula (prestito oneroso più obbligo di riscatto), ma non vanno escluse manovre di disturbo (o più… serie) da parte della Juve. Un’altra beffa alla Kulusevski? Stavolta l’Inter è convinta che non succederà”, commenta il Corriere dello Sport che di fatto conferma che l’affare Pinamonti possa