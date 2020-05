SM – Inter in pole, ma è sfida totale per Tonali. Sarà il giallo dell’estate

Tonali potrebbe essere l’uomo del mercato della prossima sessione. Il giocatore è finito, si sa, nei mirini di Inter e Juventus. E’ un regista centrale, ma può anche fare la mezzala, è forte fisicamente, bravo tecnicamente e sa usare entrambi i piedi, un centrocampista completo, in grado di dettare i tempi di una squadra.

Per lui si scontreranno non solo bianconeri e nerazzurri, ma c’è anche il Milan in fila. La Juve vuole sistemare il centrocampo. L’Inter di Conte potrebbe perdere Brozovic e SportMediaset considera i nerazzurri in poleposition per i buoni rapporti con Cellino e con il procuratore del giocatore, Beppe Bozzo. I rossoneri contano sulla sua fede da tifoso. Ma chi offrirà di più tra i tre club per aggiudicarselo.

