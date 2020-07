Inter-Tonali: Cellino dice sì all’offerta di Marotta, ma chiederà uno sforzo al club nerazzurro

Si tinge sempre più di nerazzurro il futuro di Sandro Tonali. La trattativa era in una fase di stallo, ma nelle ultime ore sembra essersi sbloccata. Secondo quanto riporta Brescia Oggi, Massimo Cellino si è convinto ad accettare l’offerta di Beppe Marotta: 35 milioni dei quali 32 più bonus pagabili in 4 stagioni anche se il patron, sottolinea il quotidiano, chiederà uno sforzo al club di Steven Zhang per accorciare di un anno il pagamento. “Tonali è il giocatore richiesto da Antonio Conte per il centrocampo dell’Inter del prossimo anno. Tra l’entourage del biancazzurro e la Beneamata da tempo esiste un accordo sull’ingaggio: 2,5 milioni di euro a salire. Per il momento il Milan non molla ma si è deciso a non partecipare a un’eventuale asta. Entrerà in gioco solo nel caso in cui l’affare con l’Inter sfumi“.

