E’ controsorpasso del Milan sull’Inter per Sandro Tonali. Lo riporta SportMediaset, che conferma come il club nerazzurro abbia altre priorità a centrocampo e i rossoneri si sono inseriti, come affermato dallo stesso presidente Cellino. Le basi della trattativa sono le stesse: 10 milioni per il prestito oneroso più 25 per il riscatto obbligato. Manca l’ultimo passo: Tonali si era promesso all’Inter, ora sta riflettendo, conclude l’emittente.