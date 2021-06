In UK – I tifosi insorgono, il Tottenham interrompe la trattativa con Gattuso

I supporter del club inglese non hanno preso bene la candidatura dell'ex allenatore della Fiorentina per la panchina

24 ore fa Rino Gattuso si separava ufficialmente dalla Fiorentina. Subito dopo il suo agente Jorge Mendes si è messo all'opera per portare l'allenatore al Tottenham. Ieri sera c'è stato un primo contatto diretto tra Gattuso e il club inglese, ma nella tarda serata l'hashtag #NoToGattuso è diventato primo in tendenza in tutti gli UK. La gran parte della tifoseria del Tottenham si starebbe opponendo fortemente all'arrivo di Gattuso anche a causa di alcune sue frasi poco gradite in passato sulle donne nel calcio e non solo. Secondo quanto riferito da The Athletic, non sarà Gattuso il prossimo allenatore del Tottenham. Gli Spurs hanno già deciso di interrompere la trattativa dopo i colloqui iniziati nella giornata di ieri.