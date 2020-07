Inter, mercato da sogno. A breve un altro annuncio pesante? “Ore caldissime della trattativa”

Dopo aver messo a segno il colpo Hakimi, l’Inter non ha alcuna intenzione di fermare la sua campagna acquisti, che si preannuncia davvero scoppiettante. Anche perché, secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Niccolò Ceccarini nel suo editoriale per TMW, ci sarebbe un’altra trattativa vicina alla conclusione positiva. Quale? Quella per portare a Milano Sandro Tonali dal Brescia. Scrive Ceccarini:

“L’Inter dopo il colpo Hakimi si sta concentrando su altri due operazioni. La prima riguarda Tonali. Il vantaggio dei nerazzurri è ormai consistente e l’Inter è pronta a sferrare l’assalto decisivo per trovare la formula giusta per convincere Cellino. La valutazione è sui 40 milioni di euro. Marotta e Ausilio stanno valutando quale può essere la formula giusta per il suo acquisto. Ma stiamo per entrare nella fase caldissima della trattativa”.

(Fonte: TMW)