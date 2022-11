Inter, via Gosens? Il prescelto è Truffert: “Previsto contatto col Rennes: cifre e dettagli”

"Un passetto in avanti che è anche una precisa dichiarazione di intenti. Con un contatto telefonico a metà settimana, l’Inter intende alzare la mano e dire a quel biondino francese: «Adrien Truffert, sei tu il nostro prescelto!»". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport in merito all'interesse dell'Inter nei confronti del 21enne francese. "Se il Rennes non dovesse fare le bizze su prezzo e formula e, soprattutto, se si dovesse trovare una destinazione gradita allo scalpitante Robin Gosens, a quel punto proprio questo 21enne, che sta stupendo in Ligue 1 fino a stregare pure Deschamps, sarebbe il candidato numero uno per la fascia mancina di Inzaghi", prosegue la Rosea che conferma come Gosens possa fare le valigie già a gennaio, destinazione Germania.

Due alternative

L'eventuale addio di Gosens impone all'Inter di prendere un sostituto: Truffert sembra il primo nome ma ci sono due alternative, Bakker del Leverkusen e Parisi dell'Empoli. "Bakker aiuterebbe a trovare una casa per Gosens, tramite scambio, visto che proprio il Leverkusen sarebbe una destinazione cara al tedesco; l’azzurrino, invece, scoraggia un po’ per il costo (25 milioni), ma ha dalla sua l’italianità, valore che i dirigenti interisti vogliono coltivare sempre di più. Per l’Inter, però, nessuno ha un identikit migliore di Truffert nel rapporto qualità, prezzo e prospettive: le chiavi sono il carisma, la spinta e l’adattabilità al metodo di Inzaghi, visto che Adrien presidia la fascia sia davanti che dietro", spiega La Gazzetta dello Sport che anticipa come già mercoledì ci potrebbe essere, per via telematica, un contatto tra i club. Il Rennes chiede 15 mln di euro, cifra alta per l'Inter che studia la formula - un prestito con riscatto a cifre più basse - per provare a chiudere l'affare.