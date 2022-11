Marco Barzaghi: “Inter su Truffert? C’è un altro profilo che può arrivare a costi più bassi”

"Truffert è un profilo molto interessante e veloce, ma ha una valutazione alta di 15 milioni. Questo rende l'affare molto difficile. Molto più facile, invece, arrivare a Jesus Vazquez, che può arrivare in prestito gratuito con diritto di riscatto da fissare. Trussert ha giocato più di Vazquez, che ha sole 4 presenze in campionato in questa stagione. Serve, però, che Gosens decida di andare via e lasciare l'Inter a gennaio. Non c'è ancora l'offerta giusta per non fare minusvalenze".