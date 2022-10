TS – Inter, mani su Matturro: il piano del club nerazzurro

Questo il piano del club: "Operazione in prospettiva estiva. Quando - al di là di cosa potrà accadere per Skriniar - andrà in scadenza il contratto di Stefan De Vrij e Francesco Acerbi potrebbe tornare alla Lazio, a meno che non si riscrivano i parametri del suo contratto. Il tutto senza dimenticare che, dovesse arrivare un’offerta irrinunciabile per Alessandro Bastoni, sarebbe per il club inevitabile valutarla, visto che un big andrà comunque sacrificato entro il 30 giugno. L’Inter con Matturro vuole replicare quanto fatto dal Milan con Kalulu. Provare a pescare un talento futuribile nella speranza che possa sbocciare definitivamente in Italia. Anche perché i parametri dei nostri club impongono scelte coraggiose su prototipi di giocatori che possono potenzialmente diventare dei big".