Mercato, il Chelsea festeggia la Champions. Tuchel vuole il primo regalo: Lukaku

E' Romelu Lukaku uno dei grandi desideri di Thomas Tuchel per rinforzare il suo Chelsea, fresco campione d'Europa. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, infatti, l'allenatore dei Blues avrebbe messo nella lista per l'attacco due nomi: Haaland e, appunto, il belga, campione d'Italia con l'Inter di Conte. Scrive il quotidiano:

"Due sono i nomi che l’ex allenatore del Psg (Tuchel, ndr) avrebbe formulato: Haaland di cui il Borussia Dortmund in questa finestra di mercato non si vuole privare e Lukaku appunto. Ora è vero che l’Inter considera il belga il perno centrale della squadra che verrà ma è altrettanto reale la necessità del club nerazzurro di concludere la sessione di mercato con un attivo di 80 milioni, alleggerendo il monte ingaggi del 15%. Hakimi come è noto è la pedina individuata per il sacrificio sull’altare dell’abbattimento dei costi (Marotta e Ausilio lo valutano 80 milioni, il Psg 60: Emerson Royal del Barcellona il potenziale sostituto) ma basterà l’eventuale cessione del marocchino?".