Chelsea, Tuchel: “Lukaku fantastico. Molti vogliono unirsi a noi. Ora è all’Inter e…”

Thomas Tuchel, allenatore del Chelsea, ha commentato le voci che vedono i Blues vicini all'acquisto dall'Inter di Romelu Lukaku

UN NUOVO PROFILO - "Con l'uscita di Olivier Giroud, potremmo usare un giocatore che gioca spalle alla porta e questo significherebbe usare anche un altro tipo di gioco. È il tipo di profilo che non abbiamo in rosa e che può essere utile. Ma non a qualsiasi costo e senza panico. Qualunque cosa accada, saremo competitivi e abbiamo fiducia nei nostri ragazzi. Abbiamo giovani giocatori nel reparto offensivo che vogliamo migliorare. Siamo rilassati e consapevoli della nostra situazione".

LUKAKU - "Non parlerò di giocatori che non giocano nella mia squadra. È un giocatore fantastico ma è un giocatore dell'Inter e non parlerò di lui in questa situazione. Si può immaginare che molti giocatori vogliano unirsi a noi, ma non ne parleremo".