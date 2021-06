UFFICIALE – Barcellona, ecco il terzo acquisto: torna Emerson Royal

Emerson Royal è il terzo acquisto del Barça per la prossima stagione

Emerson Royal è il terzo acquisto del Barça per la prossima stagione. Dopo gli annunci di Agüero ed Eric Garcia , il club blaugrana ha annunciato di aver esercitato il diritto di recompra per l'esterno brasiliano, che aveva giocato le ultime due stagioni al Betis in prestito.