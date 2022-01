UFFICIALE – Insigne sarà un nuovo giocatore del Toronto: ecco l’annuncio

Ora è ufficiale: Lorenzo Insigne sarà un nuovo giocatore di Toronto. L'attuale capitano del Napoli sbarcherà in MLS dopo il 30 giugno 2022

Ora è ufficiale: Lorenzo Insigne sarà un nuovo giocatore di Toronto. L'attuale capitano del Napoli sbarcherà in MLS dopo il 30 giugno 2022, data di scadenza del suo attuale contratto con il club italiano. Contratto quinquennale per lui, come confermato dalla società canadese nel comunicato che ha accompagnato l'annuncio sui social.