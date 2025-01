Radja Nainggolan riparte dalla Serie B belga: l'ex centrocampista dell'Inter è ufficialmente un nuovo calciatore del Lokeren-Temse, formazione attualmente undicesima in classifica in Challenger Pro League.

Questo il comunicato: "Con 367 partite in Serie A (Roma, Inter, Cagliari), 30 presenze in Nazionale e un passaggio all'Anversa FC, Radja porta tonnellate di esperienza e classe. Si sta già allenando con la squadra e la società sta lavorando per farlo entrare in campo venerdì contro il Lierse SK. Con questa cessione, lo Sporting vuole aumentare il potere d'attacco per la seconda parte della competizione".