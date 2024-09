"Io non potrei mai essere un giocatore casa-campo, sarei ipocrita. Il calcio di adesso sembra così, ma se sapessi quello che fanno i calciatori non diresti così. Io per esempio camminavo con la sigaretta in bocca perché tanto la gente sapeva che fumavo, ma in uno spogliatoio ci possono essere 15 fumatori ma fuori non esce. Io non mi vergognavo di chi ero e di chi sono".