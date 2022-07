UFFICIALE – Inter, ceduto Peschetola in prestito al Foggia

"Il Calcio Foggia 1920 rende noto di aver acquisito dal FC Internazionale Milano, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive di Lorenzo Peschetola. Il centrocampista classe ’03 si lega al club rossonero fino al 30 giugno 2023. Lorenzo Peschetola nasce a Vasto il 18 febbraio 2003. Il fantasista abruzzese muove i primi passi nelle giovanili del Pescara, poi l’Inter lo acquista a soli 14 anni fiutandone il talento. Con il club nerazzurro è campione d’Italia, vestendo la maglia della formazione Primavera 1, al termine della stagione 2021/2022. “Arrivo a Foggia con la consapevolezza di dover crescere e imparare tanto in una piazza come quella rossonera. Sono carico, voglio divertirmi e far divertire per dare ai colori rossoneri quello che meritano. Forza Foggia”, sostiene Peschetola ai microfoni del club".