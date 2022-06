UFFICIALE – Salernitana, Walter Sabatini lascia il club: il comunicato

Walter Sabatini, fra i grandi artefici della clamorosa salvezza della Salernitana, non è più il direttore sportivo del club campano

Walter Sabatini, fra i grandi artefici della clamorosa salvezza della Salernitana, non è più il direttore sportivo del club campano. Lo ha annunciato la società con questo comunicato sui propri canali ufficiali:

"L’U.S. Salernitana 1919 e il D.S. Walter Sabatini rendono noto di non proseguire il rapporto di lavoro per la stagione calcistica 2022-2023. Ringraziandolo per il lavoro svolto e l’impegno profuso la Società augura al Direttore Sabatini le migliori fortune professionali".