Stampa Uk – Lukaku-Inter, molto difficile per le cifre. Il Chelsea…

In Inghilterra sono molto cauti sul futuro del giocatore belga che incontrerà i nuovi proprietari per definire il suo futuro

Lukaku e il ritorno all'Inter. In Inghilterra sono perplessi su come possa essere intavolata la trattativa tra Inter e Chelsea e parlano di affare complicatissimo. Evening Standard ha parlato questa mattina del futuro del belga che dovrà vedere il suo club per stabilire cosa fare del suo futuro.

Per il quotidiano inglese "un ritorno a San Siro sarebbe complicato, però, viste le cifre coinvolte in questo affare. È improbabile che il nuovo proprietario del Chelsea Todd Boehly voglia rimetterci con Lukaku. Con il suo addio il calciatore non porterebbe mai le stesse cifre spese un anno fa per portarlo a Londra. Altrettanto problematico per l'Inter sarebbe l'ingente stipendio del 29enne", si legge.