CdS: “Valentin Carboni via dall’Inter solo per una cifra davvero monstre”

Oaktree vuole ringiovanire la rosa dell’Inter e creare valore tra le mura di Appiano Gentile. Cambia l’impronta sul mercato e non solo la nuova proprietà nerazzurra, come evidenziato dal Corriere dello Sport. E Valentin Carboni nei piani di Oaktree? “Beh, a questo punto, solo una cifra davvero monstre lo porterebbe via dall’Inter”, si legge sul quotidiano.