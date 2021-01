Van der Knaar: “Inter vicina a van de Beek? È stato il giocatore a dire di no perché…”

Non trovando spazio nel Manchester United, Donny van de Beek è stato accostato a parecchie squadre europee, tra cui anche l’Inter. Il centrocampista olandese classe 1997 è seguito dal club nerazzurro, ma anche dal Real Madrid, ma al momento non valuta la partenza da Manchester.

Come riporta l’esperto di mercato olandese Marcel van der Kraan a Sky Sports: “È venuto allo United con grandi sperante. Il giocatore e il suo agente era orgogliosi del trasferimento. Ma tutti ora lo stanno criticando per questo trasferimento. Solskjaer e lo United hanno un piano per l’olandese e garantiranno al giocatore un minutaggio maggiore nella seconda parte della stagione. Per questo motivo, van de Beek non è interessato a nuove avventure all’esterno. Si sa che l’Inter è stata vicina, che il Real Madrid vorrebbe portarlo al Bernabeu, ma il giocatore non non è interessato, vuole avere successo con il Manchester United. È convinto che il suo tempo arriverà ed è felice”.