Mercato Inter, Vanheusden: “Spero di restare allo Standard. Sono nel posto giusto per…”

Zinho Vanheusden si espone sul suo futuro e mette chiaro la sua volontà di restare allo Standard Liegi: ecco le sue parole

"Voglio giocare. Sono felice quando gioco a calcio e sono nel posto giusto. Mi piacerebbe giocare un'intera stagione. Nei miei tre anni nel calcio professionistico non sono mai stato in grado di farlo a causa di infortuni e Covid. Spero che la prossima stagione lo Standard faccia meglio. Se sarà con me? Voglio essere di nuovo felice soprattutto sul campo e tutti sanno quanto amo lo Standard, quindi perché no? Lo spero".