Mercato, fiducia Dimarco: è il primo nome. “E l’Inter ha una consapevolezza”

L'Inter cercherà di riportare a casa il classe '97 per la fascia mancina: diversi i motivi che portano a questa scelta

Sarà rivoluzione sulla fascia sinistra, con l'Inter che punta a cambiare gli interpreti anche alla luce dei nomi che sono attualmente in uscita. E il primo obiettivo in entrata per rinforzare il ruolo è già chiaro: "Nessuno degli interpreti di quest’anno sia un mancino puro capace di arrivare con costanza e pericolosità sul fondo. Ed è quello che cerca adesso l’Inter - spiega La Gazzetta dello Sport -, consapevole che i tasselli da inserire dovranno essere due . Il primo obiettivo è riportare a casa Federico Dimarco , il prodotto del vivaio nerazzurro esploso quest’anno a Verona sotto la guida di Ivan Juric.

E sono tanti i motivi che rendono importante il rientro alla base di Dimarco. Intanto per un discorso tecnico: Dimarco ha spinta offensiva, progressione e piede molto educato su calcio da fermo. Poi ha dimostrato di poter essere molto affidabile anche da braccetto dei tre dietro, cosa che sottolinea la sua crescita nei 18 mesi a Verona. In ultimo, ma non per questo meno importante, c’è il discorso delle liste: col rientro di Dimarco, l’Inter sistemerebbe una casella per l’Italia e per l’Europa. L’Hellas ha un diritto di riscatto che rende meno agile il lavoro di ricongiungimento, ma c’è fiducia".