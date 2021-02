Vanheusden a Milano, destino certo. “Ma dall’Inter arriva una grande novità sul suo futuro”

Zinho Vanhesuden, difensore belga attualmente allo Standard Liegi, è destinato a tornare all'Inter: con una grossa novità

Il futuro di Zinho Vanheusden è tinto di nerazzurro. Come riporta calciomercato.com, infatti, il giovane difensore belga, attualmente fuori per un infortunio al ginocchio, tornerà certamente all'Inter la prossima estate. Il club di Viale della Liberazione, infatti, pagherà allo Standard Liegi, come confermato dall'amministratore delegato della società Grosjean, 12 milioni di euro più un premio di valorizzazione attorno ai 5 milioni.