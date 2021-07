Vanheusden, affare definito tra Inter e Genoa. Un grande obiettivo nel mirino

Il difensore è pronto a lasciare i nerazzurri per giocare con continuità a Genova sotto la guida di Ballardini

Dall’Inter al Genoa con un grande obiettivo nel mirino. Zinho Vanheusden è pronto a lasciare i nerazzurri, un’altra operazione in uscita al traguardo per il duo Marotta-Ausilio. Come svela Il Secolo XIX, "manca l’ufficialità ma è definito l’affare con l’Inter per il prestito del difensore belga classe 1999 che dovrebbe arrivare a Neustift nei prossimi giorni. Giovane ma con ottima esperienza (76 presenze con lo Standard, 14 in Europa), Vanheusden è rientrato in campo a maggio dopo l’ultimo intervento al ginocchio e ora vuole affermarsi in A, col Mondiale nel mirino”, si legge.