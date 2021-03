Vanni: “A Conte rinnoverei di un anno. Marotta? Arrivasse una nuova proprietà…”

Tra campo e società, nella diretta Instagram con FCInter1908.it, Franco Vanni ha parlato molto anche del futuro di Conte e Marotta

"Fossi l'Inter, farei un ulteriore anno di contratto a Conte, ma eviterei di legarmi a queste cifre per altri tre anni. Secondo me non fa bene a nessuno. Tanto, per rinnovare c'è sempre tempo. Marotta? Fossi il proprietario dell'Inter, che sia Zhang o un nuovo presidente, la prima cosa che farei è rinnovare il contratto a Marotta. E' un super vincente e fin qui ha dimostrato di aver fatto solo scelte giuste. Lo stesso Conte non si è scelto da solo, è stato chiamato da Marotta, che lo conosceva già. Rinnovare il suo contratto sembra una buona idea, tanto più se a Milano arrivasse una proprietà nuova nel mondo del calcio. Sarebbe meno dannoso perdere un paio di giocatori importanti piuttosto che Marotta".