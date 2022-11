Vanni: “Inter, fossi in Gosens cercherei di andare via. Sarebbe più doloroso perdere…”

"Se Marotta, per ben due volte e pubblicamente, ha detto che si sta per chiudere, è probabile che sia così. Di solito, un dirigente sportivo della sua esperienza non si espone se non ha garanzie o certezze".

Gosens è il caso dell'Inter in vista di gennaio?

"Diciamo che l'acquisto di Correa e l'impiego di Gosens per ora sono i due grandi errori di Inzaghi. Correa l'ha voluto lui, di fatto non ha mai funzionato per un motivo o per l'altro. E Gosens… è un peccato vedere uno così forte usato col contagocce. Io fossi in lui cercherei di andare via".