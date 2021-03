Inter, svolta Marotta: “No a Vazquez per puntare tutto sul grande sogno nerazzurro”

Fra i grandi nomi che a luglio saranno liberi di trasferirsi a parametro zero in un'altra squadra c'è anche Lucas Vazquez

Fra i grandi nomi che a luglio saranno liberi di trasferirsi a parametro zero in un'altra squadra c'è anche Lucas Vazquez, in scadenza di contratto con il Real Madrid. Il laterale spagnolo, nonostante la stima dell'allenatore Zidane, è molto lontano dal rinnovare il rapporto con i Blancos.

La squadra che più si è avvicinata a lui in queste settimane è il Bayern Monaco ma, secondo quanto riporta calciomercato.com, anche l'Inter ci avrebbe provato lo scorso febbraio. I colloqui, però, si sarebbero interrotti. Il motivo? Marotta e Ausilio vogliono provare a portare a Milano quello che è il vero sogno a parametro zero dei nerazzurri, Georginio Wijnaldum:

"In casa Inter un acquisto come Vazquez sarebbe il classico 'colpo a zero' di Beppe Marotta, se non fosse che dopo un periodo di riflessioni il club nerazzurro abbia deciso di puntare, per quanto riguarda il mercato degli svincolati al 30 giugno, su un altro ruolo e su un altro nome, quello di Georginio Wijnaldum (olandese del Liverpool per il quale però c'è da superare la concorrenza del Barcellona)", si legge.