Di Marzio: “Inter, il Napoli vuole Vecino solo a determinate condizioni: eccole”

Vive una fase di stand-by la trattativa che potrebbe portare Matias Vecino al Napoli. Al momento, infatti, i partenopei non sarebbero favorevoli alle condizioni poste dall’Inter per il giocatore, come conferma Gianluca Di Marzio a Sky Sport: “Il Napoli lo vuole soltanto a determinate condizioni: un prestito con un diritto libero quindi senza obblighi. Vedremo se l’Inter abbasserà un po’ le pretese considerando che il giocatore è infortunato”, ha detto l’esperto di mercato.