SM – Sarà Inter scatenata a gennaio: Vecino al Napoli, scambio a sorpresa e colpo per Conte

Il calciomercato si è appena concluso, ma le grandi squadre già guardano a gennaio, per mettere a posto qualche tassello mancante. Fra queste c’è anche l’Inter, che secondo Sport Mediaset sarà molto attiva nella prossima finestra invernale. Soprattutto in attacco, dove potrebbe esserci un arrivo a sorpresa.

Eh sì, perché l’emittente riferisce che ci sarebbero anche i nerazzurri su Arkadiusz Milik, attaccante in scadenza nel 2021 con il Napoli e che nelle scorse settimane è stato al centro di un triangolo con Roma e Juventus poi mai concretizzatosi. In particolare, l’Inter potrebbe portare Milik a Milano garantendo al Napoli un minimo indennizzo e proponendo in cambio il cartellino di Matias Vecino, inseguito a settembre proprio dal Napoli.

Qualora a gennaio le parti tornassero davvero a parlare di Vecino, i nerazzurri potrebbero abbandonare la loro rigidità in merito a un prestito con obbligo di riscatto, cedendo così il calciatore in prestito con diritto di riscatto. Una concessione che potrebbe anche invogliare il Napoli ad aprire maggiormente la porta a Milik, che a Milano andrebbe a prendere il posto di Pinamonti.

Ma non è tutto. Sempre Sport Mediaset riferisce che i nerazzurri, dopo aver vanamente inseguito Marcos Alonso ed Emerson Palmieri a sinistra, potrebbero riprovare a strappare al Chelsea un prestito per lo spagnolo, vero obiettivo di Conte in quel ruolo.

(Fonte: Sport Mediaset)