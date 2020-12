Inter, Vecino vicino al rientro: “Mercato? Ha già detto un no. Ma un club continua a seguirlo”

Si avvicina a grandi passi il rientro in campo di Matias Vecino. Dopo aver passato mesi in convalescenza in seguito all’operazione al ginocchio destro, infatti, il centrocampista dell’Inter è tornato ad allenarsi e la prossima settimana dovrebbe tornare a lavorare con i compagni agli ordini di Antonio Conte.

Il suo recupero colmerà l’assenza di Radja Nainggolan, ceduto ufficialmente al Cagliari in prestito fino al termine della stagione. E magari gli darà la possibilità di rilanciarsi, anche in chiave mercato. Perché gli estimatori non mancano:

“Il Torino sta seguendo con interesse il recupero del giocatore, che al momento però non è interessato a un trasferimento in granata. Al momento quindi Vecino rimane un giocatore dell’Inter, guarda fiducioso al 2021 sperando di voltare definitivamente pagina e tornare a sorridere“, si legge su calciomercato.com

(Fonte: calciomercato.com)