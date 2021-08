Venerato rivela: “Vecino-Napoli? Inzaghi mi ha detto questa cosa su Matias”

Le dichiarazioni dell'esperto di calciomercato di Rai Sport sul futuro del centrocampista uruguaiano dell'Inter

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Ciro Venerato, esperto di mercato di Rai Sport, ha parlato così dell’ipotesi Matias Vecino per il Napoli: "Vecino-Napoli? Ho un rapporto diretto con Simone Inzaghi il quale mi dice di avere grande fiducia in questo ragazzo che oggi è incedibile. Lo stesso agente ha fatto sapere che l'uruguaiano vuole guadagnarsi il rinnovo in questa stagione”. Il centrocampista sembra destinato a restare all'Inter.