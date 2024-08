Albert Gudmundsson è pronto a diventare un nuovo giocatore della Fiorentina. Come riporta Sky, domani l’islandese passerà in viola. L’attaccante si trasferisce a Firenze in prestito oneroso a 8 milioni con obbligo condizionato fissato a 17 più 3,5 milioni di bonus. Niente Inter dunque per lui, si trasferisce in viola da Palladino.